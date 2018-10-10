إعلان آلية المشاركة في بطولة «بناة المدينة الشباب»

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت بطولة بناة المدينة الشباب، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي عن آلية المشاركة في البطولة التي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية واقتراح الخدمات المستقبلية، وستبدأ عملية استقبال المشاركات من يوم 11 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وتستهدف البطولة، إشراك الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 وحتى 18 سنة في فئتين رئيستين هما: تحسين الخدمات الحكومية الحالية التي تقدمها الجهات حيث سيتمكن الطلبة من الاختيار بين 27 خدمة تقدم حالياً والعمل على فكرة مشروع لتحسينها. وتتضمن الفئة الثانية الخدمات الحكومية المستقبلية.

حيث سيتمكن الشباب من خلالها اقتراح خدمة حكومية جديدة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات الحكومية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات، ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية التي يستخدمونها أو سيستخدمونها في المستقبل.

وأشارت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي إلى أن تأهيل الشباب على النحو الأمثل يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث يؤمن سموه بدور الشباب في صناعة المستقبل، انطلاقاً من قدراتهم وإمكاناتهم، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تفعيل دور الشباب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة والمساهمة بفاعلية في مسيرة التطور والتنمية.

ريادة

ومن جانبها قالت ميثاء القرقاوي، مدير مشاريع ببناة المدينة: «تأتي بطولة بناة المدينة الشباب انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بأداء الخدمات الحكومية في الإمارة والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة، وحرصاً على إشراك هذه الفئة المهمة من الشباب في تصميم الخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية.

إضافة إلى أن بطولة بناة المدينة الشباب تركز على إشراك فئة الشباب في تصميم الخدمات الحكومية التي يستخدمونها».

وأضافت: «يمكن للشباب المشاركة وفقاً لمعايير عدة، من أهمها العمل الجماعي حيث تقبل المشاركات لفريق عمل مكون من 3 إلى 5 طلاب تجسيداً لأهمية العمل بروح الفريق الواحد.

وستبدأ عملية استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae، وسيتم بعدها تقييم أفكار المشاريع من قبل لجنة من المحكمين المعنيين لاختيار فريقين فائزين سيتم الإعلان عنهما في ديسمبر المقبل وسيحصل كل فريق على 30 ألف درهم».

آلية

وفيما يخص آلية المشاركة لفئة تحسين الخدمات الحكومية فيجب على الشباب من طلبة المدارس بإمارة دبي تشكيل فريق مكون من 3 إلى 5 طلاب، واختيار خدمة لتحسينها من قائمة الخدمات الموضحة في الموقع الإلكتروني citymakers.ae.

وأما فئة الخدمات الحكومية المستقبلية فيمكن للشباب المشاركة في تقديم فكرة لخدمة جديدة يمكن أن يتم تطبيقها في الإمارة على أن لا تكون مطبقة بالجهات الحكومية في الوقت الحالي.