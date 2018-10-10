قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد سير العمل في «ترخيص الآليات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة تفقدية لإدارة ترخيص الآليات والسائقين، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، وسيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

كان في استقباله، العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم عبيد سالم اليليلي نائب مدير الإدارة وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الأفرع والضباط وصف الضباط والأفراد.