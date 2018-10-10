شرطة أبوظبي تطّلع على أفضل ممارسات الطيران في واشنطن

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران خلال زيارة ميدانية إلى وحدة طيران شرطة فيرفاكس بولاية واشنطن «دي سي» في الولايات المتحدة الأميركية.

وقدم جايسون مدير وحدة طيران شرطة فيرفاكس، شرحاً للوفد عن آلية العمل في الوحدة والمهام والواجبات التي تقوم بها في مجال الإسعاف والإخلاء الطبي، والبحث والإنقاذ، والعمليات الشرطية والتصوير الجوي والحراري، وآلية سير العمليات التشغيلية والتدريبية وآخر المستجدات وأفضل الممارسات العالمية والخبرات المتطورة في مجالات الطيران.