شرطة دبي تتعرف على طبيعة العمل في «دبي للإعلام»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من إدارة الإعلام الأمني، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مؤسسة دبي للإعلام، ضمن جولة تهدف للاطلاع على طبيعة العمل في المؤسسة وأفضل الممارسات التقنية والإدارية.

واطلع وفد الشرطة الذي ترأسه النقيب إبراهيم خليفة الفلاسي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والإدارية، على أحدث الأنظمة والبرامج المستخدمة في تلفزيون دبي، إلى جانب تعرفهم على آلية الأرشفة المتبعة والبرامج.

وقال النقيب إبراهيم الفلاسي إن الزيارة جاءت في إطار عمل مقارنة مرجعية حول ممارسات وآليات عمل مختلفة أبرزها الاطلاع على نظام الأرشيف في مؤسسة عريقة كمؤسسة دبي للإعلام..