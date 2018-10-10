فتح التسجيل بمؤتمر الاستثمار في المستقبل بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر «الاستثمار في المستقبل» عن فتح باب التسجيل لمختلف أفراد المجتمع، من مختصين، وخبراء، ومؤسسات، لحضور فعاليات الدورة الثالثة، التي تنطلق يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «القلب الكبير»، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية».

وينظم المؤتمر مؤسسة «القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

ويركز المؤتمر على قضايا التنمية المستدامة للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا سيما المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث.