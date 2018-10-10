تعاون بين «كهرباء دبي» والنمسا

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور هارتفيغ لوغر، وزير المالية لجمهورية النمسا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام وزير مالية جمهورية النمسا والوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، حيث طورت استراتيجية تتضمن الأبعاد الثلاثية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً التزام الهيئة بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وتحدث عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المبادرات الطموحة في إطار سعيها لجعل دبي مدينة ذكية مستدامة ومتكاملة تحقق استدامة الموارد.

وقال، إن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.