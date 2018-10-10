«الموارد البشرية» بدبي تسرّع تطبيق مبادرات مختبر المسرعات

المصدر: دبي- البيان

تسارع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الخطى لتطبيق المبادرات التي توصلت إليها فرق العمل المنبثقة عن مختبر مسرعات الموارد البشرية، والتي عرضت نتائجه مؤخراً على سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إذ أجرت الدائرة لقاءات مع عدد من دوائر حكومة دبي؛ لتطبيق المبادرات المنبثقة عن مختبر المسرعات.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على بذل أقصى الجهود من أجل ترجمة نتائج مسرعات الموارد البشرية، وجعلها واقعاً يستفيد منه جميع العاملين في دوائر حكومة دبي، مما يعود بالنفع على الموظف والمتعامل في نفس الوقت.

وقال، إن الهدف من المسرعات وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021، وهذا ما تقوم به دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع دوائر حكومة دبي الأخرى، وشركات استشارية متخصصة في مجال الموارد البشرية، من أجل تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من مسيرة عمل الحكومة في دبي.

وأجرى فريق «محور الثقافة المؤسسية» المنبثق عن المسرعات، سلسلة لقاءات مع المعنيين في عدد من دوائر حكومة دبي للعمل على التطبيق التجريبي لمبادرة «استشارة سعادة»، التي تهدف إلى تحقيق تقديم الرعاية والدعم للموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة، وتعزيز كفاءتهم ودورهم في تحقيق الرؤى والخطط الاستراتيجية الحكومية.