«المحاكم» و«النيابة» في رأس الخيمة توقعان اتفاقية مع سوق دبي المالي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أبرمت دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة برأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع سوق دبي المالي، أمس، في رأس الخيمة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق التعاون الاستراتيجي، وتسهيل آلية الإجراءات والتنسيق المشترك، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات.

وقع الاتفاقية من جانب دائرة المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة، ومن جانب دائرة النيابة العامة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومن جانب سوق دبي المالي عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة.

وأكد المستشار أحمد الخاطري أن تلك الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لدائرة المحاكم الرامية إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع.