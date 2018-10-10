«إسعاف دبي» تنال «آيزو» في مواصفة إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

حصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مواصفة آيزو 21500:2012 في إدارة المشاريع كأول جهة حكومية بالدولة يمنحها المعهد العلمي للمواصفات والمقاييس BSI في المملكة المتحدة هذه الشهادة المرموقة.

ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً للتوجهات الحكومية لتعزيز دور المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وسعياً لضمان تطوير الأداء في المؤسسة والتميز في مجال إدارة المشاريع.

وقال المدير التنفيذي خليفة بن دراي: إن المؤسسة أحرزت مواصفة إدارة المشاريع بجهودها الذاتية وقدرات موظفيها وخاصة فريق إدارة المشاريع في المؤسسة من دون اللجوء أو الاستعانة بشركات الاستشارات الخارجية ما وفر أموال التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشروع.