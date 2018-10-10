تدريب 6500 موظف على أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورشة عمل لتطوير وبناء قدرات أكثر من 6500 موظف في مراكز سعادة المتعاملين في الجهات الاتحادية، من خلال تدريبهم على تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين وتعزيز تجربتهم في رحلة الحصول على الخدمة.

وتم تنظيم ورشة العمل بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبمشاركة 150 من المديرين العامين ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب في الجهات الاتحادية والمحلية، ورواد تطوير الخدمات في الحكومة.

ويهدف برنامج التدريب الذي يشرف على تنفيذه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة إلى تطوير مهارات وقدرات موظفي مراكز سعادة المتعاملين لتقديم خدمات تعزز تجربة المتعامل ورحلة حصوله على الخدمة.

تأهيل

وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تركز على تقديم خدمات سلسة وميسرة تحقق السعادة للمتعاملين، ما يتطلب بشكل أساسي تأهيل وتدريب موظفي إسعاد المتعاملين الذين يمثلون عنصراً أساسياً في هذه العملية، وفق منهجية واضحة تمكنهم من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، وترسخ لديهم مفهوم إسعاد المتعامل والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال.

وقالت عهود الرومي إن منصة التدريب الإلكتروني تتيح معلومات متكاملة في إطار مرن يسهل على الموظف أن ينجز متطلبات التدريب في الوقت الذي يناسبه، ودون أن يؤثر على مهام عمله اليومي، وجودة أدائه.

وأضافت أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ستتيح البرنامج التدريبي عبر البوابة الإلكترونية للمعرفة «معارف»، بحيث تكون متاحة لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاستفادة منها في تأهيل موظفي خدمة المتعاملين لتأدية دورهم المحوري في تعزيز وإثراء تجربة المتعاملين.

وقال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور إن تنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية، والتركيز على تدريب موظفي سعادة المتعاملين من المتطلبات الأساسية لإرساء منظومة متكاملة لخدمة المتعاملين، كما أنه يصب ضمن تضافر جهود الجهات الحكومية لتدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائهم وكفاءتهم.

منصة إلكترونية

وأشار محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى أن برنامج التدريب الإلكتروني يدعم توجهات حكومة الإمارات لتعميم المعرفة وتعزيز الخبرات وتطوير الكفاءات في مجال إسعاد المتعاملين.

وأوضح أن البرنامج التدريبي سيتم توفيره عبر البوابة الإلكترونية للمعرفة «معارف»، بحيث يكون متاحاً لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاستفادة منه في تأهيل موظفيها، ما يعزز الجهود الوطنية لمواءمة السياسات والبرامج والمبادرات وتطــوير العـمل الحكومي.

وتشتمل الدورة التدريبية التي تغطي 10 محاور رئيسية على 20 نشاطاً تفاعلياً و10 اختبارات ذكية تؤهل الموظفين لتقديم خدمات متميزة، فيما يحصل المتدرب عقب إتمام البرنامج على شهادة معتمدة من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

معلومات

توفر منصة التدريب الإلكترونية معلومات متكاملة في إطار مرن، يسهل على الموظف أن ينجز متطلبات التدريب في الوقت الذي يناسبه، ودون أن يؤثر على مهام عمله اليومي، وجودة أدائه، كما تقدم موارد تعليمية تضمن التعلم المستمر والمستدام للموظف في مكان عمله، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في تصميم رحلة المتعامل بأسلوب تفاعلي مبتكر.