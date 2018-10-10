79.7 ألف أسرة مواطنة تستفيد من «السلع المخفضة»

المصدر: أبوظبي - وام

استفادت 79709 أسر مواطنة من مبادرة السلع المخفضة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المسجلة لدى تعاونية الاتحاد وجمعية أبوظبي التعاونية.

وسجلت مراكز مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية المخفضة في دبي إقبالاً واسعاً نظراً لما تتمتع به من تنوع كبير في السلع وسهولة وسرعة تبضع المواطنين والمقيمين في وقت لا يتعدى الـ 10 دقائق.

وتنفذ المؤسسة هذا المشروع الحيوي للمواطنين والمقيمين في دبي بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية من خلال مركز «أوت ليت المواد الغذائية»، الذي افتتح أخيراً في منطقة ند الحمر، وكذلك مع «تعاونية الاتحاد» عبر 5 فروع منتشرة في مختلف مناطق مدينة دبي هي: «أم سقيم، الراشدية، البرشاء، الحمرية، والعوير»، حيث يستفيد من هذه المراكز التي توفر أغلب المواد الغذائية الأساسية التي تستهلك بشكل يومي القاطنون في مختلف مناطق دبي.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة: «إن هذا المشروع الذي يعنى بالأمن الغذائي يأتي في إطار حرص قيادة الدولة الرشيدة على تسهيل الأمور المعيشية والحياتية على المواطنين والمقيمين في المناطق الشمالية،.

ومواصلة لتنفيذ الأمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أواخر مايو عام 2012 بتحويل مشروع «المير الرمضاني» الموسمي إلى مشروع دائم يعود بالمنفعة على مدار العام ليطلق من جديد باسم «السلع الغذائية المدعمة للمواطنين» في المناطق الشمالية.

تفاصيل

وأوضح الخوري: «يتوفر وعلى مدار الساعة في مراكز بيع السلع المدعمة في «أوت ليت» جمعية أبوظبي التعاونية في ند الحمر والفروع الـ 5 لتعاونية الاتحاد أكثر من 134 سلعة أساسية.

مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من «أوت ليت» جمعية أبوظبي التعاونية في ند الحمر بلغ 939 شخصاً رغم افتتاح المركز في 19 سبتمبر الماضي ما يعد مؤشراً جيداً لمستوى إقبال ورضا المستفيدين من هذه المراكز فيما بلغ عدد المستفيدين من مركز «تعاونية الاتحاد» فرع العوير 5130 شخصاً، وفرع البرشاء 16439 شخصاً، وفرع الحمرية 7789 شخصاً، وفرع الراشدية 21423 شخصاً، وفرع أم سقيم 7892 شخصاً.

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية افتتحت وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة، أول سوق عالمي للمواد الغذائية المخفضة «أوت ليت» في ند الحمر بدبي لبيع السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين باستثناء الأرز والطحين للمواطنين فقط وبأسعار رخيصة.

بالأرقام

يستفيد المواطنون من 134 مادة أساسية مدعمة نتيجة الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مع الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني.