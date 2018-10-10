«اجتماعية الشارقة» تعزّز دمج كبار السن

المصدر: الشارقة - البيان

تسهم أندية الأصالة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في تمكين كبار السن مجتمعياً من خلال تنفيذيها 9818 من الأنشطة والبرامج اليومية لمنتسبيها من فئات كبار السن، خلال النصف الأول من عام 2018.

وقالت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية، إن أندية الأصالة البالغ عددها تسعة نَوادٍ تقدم خدماتها على مستوى أفرع الدائرة في إمارة الشارقة.

بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار السن من خلال خلق بيئة تواصلية فعّالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل.

إذ جاءت فكرة الأندية لتقديم وتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التي تتيح ممارسة البرامج والفعاليات خلال الفترة النهارية في مجالس ومراكز نهارية ترفيهية صحية رياضية واجتماعية بالقرب من الأماكن السكنية تضمن اندماجهم المجتمعي، لافتة إلى أن الأعضاء الملتحقين بالنادي يبلغ عددهم نحو 685 عضواً من الأمهات والآباء، يمارسون كافة الأنشطة.



وأضافت آل علي، إن من أبرز تلك البرامج التي تقدمها الأندية تتمثل في برنامج «الحركة بركة» وبرامج «رياضة جماعية» وبرامج «توعية جماعية» و«رحلات ترفيهية»، و«زيارات ميدانية»، إلى جانب تقديم الورش الثقافية والدينية والترفيهية، والمحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف المعارض والمهرجانات والفعاليات المجتمعية المختلفة.

ألفة ومحبة

وتعبّر الوالدة أم عبد اللطيف عن شعورها قائلة: إن نادي الأصالة جمعها مع صديقات الطفولة اللواتي ضعن في زحمة الحياة، وكان آخر لقاء لها بهن عند «الفرجان القديمة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي» مشيرة إلى أنها تمكنت من استغلال مواهبها في الحياكة وعمل المجسمات التراثية، علاوة على الرعاية الصحية والفحوص الدورية التي يخضعون لها.

أما الوالدة نوره سيف عبد الرحمن اختصرت حديثها في كلمتين، «أن الدنيا ومشاغلها فرقتهم»، وجاء نادي الأصالة ليجمعهم تحت سقف واحد، مؤكدة أنها تأتي مدفوعة بشغف للقاء الأسري مع قريناتها في النادي، إذ يعتبر مصدر إلهام ومودة لها، مشيدة بالمواصلات التي يوفرها النادي لمنتسبيه ذهاباً وإياباً.





