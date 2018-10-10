ضاحي خلفان يستعرض أحدث أنظمة «ساعد»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الشركة الوطنية للأنظمة المرورية «ساعد» بمقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي. وأشاد معاليه بما شاهده خلال الزيارة التفقدية لمركز ساعد للتحكم الذكي، الذي استعرض فيه فريق من الخبراء المختصين أحدث التقنيات والنظم والتطبيقات ذات العلاقة بتنظيم إجراءات الأمن والسلامة على الطرقات وإدارة الحوادث عبر عرض تفاعلي ومؤشرات مباشرة.

وثمن العميد حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة «ساعد» زيارة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وقال: تشهد ساعد اليوم ضمن خطتها الاستراتيجية 2021 توسعا في نطاق خدماتها وعملياتها على مستوى الدولة، ونسعى لنكون شركة رائدة إقليميا ونموذجا عالميا في تطوير وتقديم حلول وخدمات مبتكرة وذكية ومتكاملة ومستدامة تساهم في تحقيق أمن وسعادة المجتمع وأن نكون جزءاً داعماً في تحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية. وتعد «ساعد» بفضل خبرتها الممتدة وشراكاتها مع القطاع الحكومي إحدى أهم الشركات الوطنية الرائدة بتقديم أرقى الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين، وتقديم الحلول المبتكرة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المرورية وأنظمة المواقف والتفتيش والنظم الذكية.