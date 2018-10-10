سفارتنا تشرف على توزيع مساعدات لـ«خيرية الشارقة» في الأردن

المصدر: عمان - وام

أشرفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن على مشروع دفع أجور منازل ومعونات عينية لأسر عفيفة سورية وأردنية نفذته جمعية الشارقة الخيرية بحضور فهد العتيبي السكرتير الثالث بالسفارة.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية: «إن مشروع توزيع المساعدات العينية وسداد أجور منازل اللاجئين السوريين وعدد من الأسر العفيفة في الأردن يأتي بهدف تأمين هذه الأسر نظراً لقرب حلول فصل الشتاء».

ولفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن فعاليات «عام زايد» وينفذه عدد من الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإشراف مباشر من سفارة الدولة في الأردن، مشيراً إلى أن معظم الأسر التي استفادت من المشروع تضم أيتاماً يتم كفالتهم من قبل جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع الجمعية الأردنية الخيرية لتأهيل ورعاية الأيتام والفقراء.

وأوضح أن البرامج تمكن الأسر العفيفة وتعمل على تأهيل عدد من أفرادها من خلال برامج تدريبية مهنية تسهم في زيادة دخلهم وتحقيق متطلبات العيش الكريم لهم.

وكان مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية استقبل وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة مدير إدارة المشاريع والكفالات محمد الزري وأثنى على جهود وبرامج الجمعية بالأردن، ووجه بتقديم كل الإمكانات والدعم من السفارة لإنجاح مهام وبرامج وفود الجمعية وجميع المؤسسات والهيئات والجمعيات الإماراتية على الساحة الأردنية.