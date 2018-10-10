70 جهة وشركة ترعى «ويتيكس»

المصدر: دبي- البيان

استقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 70 راعياً في دورته العشرين.

وينظم المعرض تحت مظلة الدورة الخامسة من الأسبوع الأخضر، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بهدف استعراض آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية في مختلف أنحاء العالم.

رعاة

وقد استقطب المعرض 3 شركات في فئة الراعي الماسي هي سيمنس، والمدينة المستدامة بدبي، وشركة أكوا باور و4 في فئة الراعي التيتانيوم هي دائرة الطاقة-أبوظبي، وشركة «إيه بي بي»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و16 في فئة الراعي الاستراتيجي، و9 رعاة بلاتينيين و31 راعياً ذهبياً.

وتعد «سي إن بي سي عربية» و«مؤسسة دبي للإعلام» شريكي الإعلام الاستراتيجيين، وكل من شبكة الإذاعة العربية ومجلة «واتر بريفينج جلوبال» ومجلة عالم النفط والغاز الشركاء الإعلاميين للمعرض.

وعبّر سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» عن شكره العميق لجميع شركاء ورعاة المعرض على الدعم الكبير الذي يقدمونه في سبيل تحقيق أفضل نسخة من المعرض.