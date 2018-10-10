6884 مخالفة بيئية سجلتها «راقب» في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن انضمام 10 مركبات صديقة للبيئة لخدمة «راقب» البيئية التابعة للدائرة، وتدشين حملة توعية لمرتادي المناطق البرية والجبلية وخاصة قمة جبل جيس استعداداً لموسم فصل الشتاء الذي يشهد كثافة عالية من العائلات والسياح على المناطق الطبيعية والبرية خلال تلك الفترة.

فيما سجلت دوريات «راقب» 6884 مخالفة بيئية خلال 9 أشهر.

وقال أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ«البيان» إن الدائرة ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة جديدة لتوعية الأهالي والسياح بالمحافظة على البيئة والمواقع الطبيعية والسياحية التي يأتي في مقدمتها قمة جبل جيس وتعد الوجهة الأولى للعائلات والسياح من داخل الدولة وخارجها خلال فصل الشتاء وعلى مدار العام للاستمتاع بتفاصيل الحياة الطبيعية أعلى القمة الجبلية.

وأشار إلى أن الحملة تشمل منطقة حديقة سد وادي شوكة في المناطق الجنوبية بالإمارة، بالإضافة للشواطئ والمناطق الجبلية والبرية على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد حيث ترتفع أعداد العائلات والحلقات الشبابية خلال الفترة المسائية للتخييم، كما تم التنسيق مع هيئة إدارة المخلفات التابعة للدائرة بزيادة عدد حاويات جمع القمامة لمنع رميها على الرمال بعد انتهاء السهرات.

وأضاف: تسلمت الدائرة 10 دوريات صديقة للبيئة لتنضم إلى الخدمة ضمن مشروع تطوير دوريات «راقب» للرقابة البيئية على الشواطئ والمناطق الطبيعية في رأس الخيمة بهدف الحفاظ على البيئة، بالإضافة لزيادة عدد المراقبين.

كما تم تدشين خدمة تسديد الغرامات الفورية على قمة جبل جيس ضمن خدمة «المفتش الذكي» التي تهدف لاختصار الوقت من خلال إرسال رسالة فورية للمخالف في الموقع خلال ثوان.

إحصائية

وأوضح الشحي أن دوريات «راقب» سجلت 6884 مخالفة بيئية من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، تصدرتها مخالفات رمي المخلفات وأعقاب السجائر من المركبات المتوقفة والمتحركة في الطرق والميادين العامة بنسبة 1559 مخالفة خلال تلك الفترة.