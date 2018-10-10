جهات حكومية تبحث أفكاراً لإسعاد مسافري مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسهيل وتسريع إجراءات السفر للمسافرين عبر مطارات دبي، شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

فعاليات ورشة عمل «رحلة المسافر السعيد» التي نظمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات الحكومية المختصة والعاملة في مطارات دبي، وذلك بهدف مناقشة أفضل السبل والإجراءات السريعة التي تساهم في إسعاد المسافرين وتعزز السمعة العالمية لمطارات دبي.

فريق عمل

وأكد المشاركون في الورشة، التي حضرها مديرو إدارات ومراكز شرطة دبي، على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك من كافة الجهات العاملة في مطارات دبي للمساهمة في إيجاد أفكار نوعية تساهم في إسعاد المسافرين، وتعزز من سهولة الإجراءات خاصة باستخدام التقنيات الذكية بما يعزز من السمعة العالمية لمطارات دبي.

كما وناقش المشاركون في الاجتماع سبل التعامل مع حالات القضايا البسيطة وإنهاء إجراءاتها بسهولة عبر تعاون مختلف الجهات المعنية، فيما قدم المشاركون مجموعة من المقترحات للتعامل مع هذا النوع من الحالات البسيطة.

تواصل دائم

وأكد اللواء المري أن ورشة العمل تعتبر مهمة جداً كونها تضم مختلف الدوائر الحكومية العاملة في مطارات دبي الذي يشهد حركة نشطة ومعدل مسافرين وصل إلى 85 مليون مسافر، ما يتوجب المحافظة على نجاحات مطارات دبي في أداء مهامها وإسعاد المسافرين فيها وإبراز المكانة والسمعة العالمية لخدماتها، مشيراً إلى أن هناك دائماً تحدياً في العمل.

جلسة

وتضمنت ورشة العمل جلسة حوارية أدارها الإعلامي محمد الخطيب، وقدمت فيها الدوائر الحكومية العاملة في مطارات دبي شرحاً حول نوعية الخدمات التي تقدمها والإجراءات التشغيلية التي تساهم في التيسير على المسافرين وإسعادهم، سواء بالخدمات الذكية أو عبر الإجراءات السريعة.

وقدم خالد مطر الفلاسي، نائب رئيس العمليات في شركة دناتا، شرحاً حول الخدمات التي تقدمها الشركة إلى المسافرين وآلية التعامل معهم من قبل الموظفين، وعلمية التقييم وتدريب الموظفين على ترك انطباع إيجابي لديهم.

واستعرض وليد عيسى بن درويش، مدير إدارة مراكز آل مكتوم الجوية «ممثل الجمارك»، الجهود التي يقوم بها رجال الجمارك في عمليات التفتيش بسهولة ويسر وبطريقة سريعة تساهم في التيسير على المسافرين وعدم تأخرهم.

كما قدم المقدم عبد الله الدوسري، من الإدارة العامة لأمن المطارات، شرحاً حول الخدمات التي تقدمها الإدارة في تعزيز الأمن والأمان في المطارات، والإجراءات السريعة التي تتخذها في سبيل تيسير عملية التفتيش بما لا يخل بتحقيق الأمن والأمان للمسافرين، والعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعادهم.

وشرح المقدم وليد أحمد، نائب مساعد المدير لخدمات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إجراءات المغادرة والوصول للمسافرين وختم الجوازات في مطارات دبي.

إسعاد

وقدم طارق توكل، من طيران الإمارات، شرحاً حول الخدمات التي توفرها الشركة في العمل على إسعاد المسافرين.

مؤكداً أن الشركة تعمل دائماً على إسعاد متعامليها، وخاصة في مجال توفير الخدمات الذكية أو في مجال التعامل مع الوقت واختصار مدة الخدمات المقدمة لهم لحين الصعود إلى الطائرة، فيما قدم بطي قرواش نائب الرئيس - أمن مطارات الشؤون المؤسسية في مؤسسة مطارات دبي، شرحاً حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل تعزيز أمن المطارات والمسافرين.

اختصار

ساهمت البوابات الذكية في مطارات دبي في اختصار زمن المغادرة للمسافرين إلى 50% وارتفعت نسبة الإقبال عليها إلى 3 أضعاف، حسب المقدم وليد أحمد، نائب مساعد المدير لخدمات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مستعرضاً في الوقت ذاته خدمة «الممر الذكي» الأول من نوعه في العالم الذي يعمل على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر مطارات دبي.