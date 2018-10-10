شرطة دبي و«الويبو» تناقشان الحماية الدولية للملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة التميز والريادة في شرطة دبي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ورشة عمل مشتركة في نادي الضباط بمنطقة القرهود لمناقشة وإلقاء الضوء على واقع الحماية الدولية للملكية الفكرية في ظل البيئة الرقمية سريعة التطور على مستوى العالم.

وافتتح الورشة العقيد الدكتور سعيد المظلوم، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، بحضور المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، وممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سامر الطراونة، المستشار في تكوين الكفاءات والمساعدة التقنية وإذكاء الاحترام ضمن قطاع القضايا العالمية في الويبو، والعقيد عمر محمد بن حماد، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.