دراسة تصميم خريطة لأصحاب الهمم وعربات الأطفال بالعين

المصدر: العين ـ داوود محمد

تعمل بلدية مدينة العين على دراسة تصميم خريطة مخصصة لأصحاب الهمم وعربات الأطفال.

وذلك ضمن مشروع خريطة العين لمستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال، وهي عبارة عن خدمة جديدة تمت إضافتها لخدمات خرائط «غوغل» تعمل على إرشاد مستخدمي التطبيق والتعرف إلى الطرق الأنسب لسير مستخدمي الكراسي المتحركة، من خلال إيجاد الطرق والمسارات التي تتناسب واحتياجاتهم.

وتدرس البلدية رسم خريطة للطرق الممهدة والمسارات المخصصة والأرصفة المزوّدة بمرافق خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال بالشوارع والمرافق المختلفة في المدينة.

وقالت المهندسة نادية أحمد الكعبي بقسم الخرائط والأرشيف بقطاع تخطيط المدن والمساحة صاحبة الفكرة:

«تسعى بلدية مدينة العين من خلال المبادرة لتكون مدينة العين صديقة لأصحاب الهمم، وضمن أفضل المدن العالمية كنيويورك ونيو مكسيكو وسيدني وطوكيو ولندن التي تمكنت من تنفيذ وإضافة خدمة إرشاد مستخدمي تطبيق «غوغل» لخدمة أصحاب الكراسي المتحركة وعربات الأطفال، لتسهيل حركة سيرهم وتنقلهم في مناطق المدينة».