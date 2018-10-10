نخبة من العلماء ينضمون إلى المركز العربي للدراسات الجينية

المصدر: دبي _ البيان

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن انضمام عدد من العلماء للمجلس التنفيذي والمجلس العربي، في خطوة لتحسين تمثيل الدول العربية المختلفة، وزيادة شبكة خبراته.

وأعرب الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية، عن سعادته بالإضافات الجديدة، مؤكداً أن المشاركة النشطة للأعضاء الجدد والحاليين سيكون له الأثر الكبير في توسيع أنشطة مجال المركز وزيادة تمثيله في المنتديات الدولية.

وأضاف الدكتور آل علي: «شملت الإضافات الجديدة في المجلس التنفيذي الدكتورة حبيبة الصفار من جامعة خليفة، والأستاذ الدكتور بسام علي من جامعة الإمارات، والدكتور كمال خزانه داري، مدير مختبرات البيولوجيا الجزيئية في دبي، وكذلك الدكتورة سابيتا مورثي، رئيس مركز دبي للجينات، أما بالنسبة للمجلس العربي.

فقد تمت إضافة الأعضاء التالية لتوسيع تمثيل الدول العربية: دكتورة رنا دجاني من الجامعة الهاشمية في الأردن، ومنتصر الطيب إبراهيم من جامعة الخرطوم في السودان، وإيناس مازن من المركز القومي للبحوث في مصر وفوزان الكريع من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة العربية