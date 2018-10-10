المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر» إطلاق مبادرة «فنون» الوقفية بالتعاون مع مركز «تشكيل» بدبي لاستكشاف وتمكين المواهب الفنية الصاعدة لدى القصّر الذين ترعاهم المؤسسة.

وتهدف المبادرة التي تتواصل على مدى ستة أشهر حتى مارس 2019 إلى تشجيع محبي الفنون من القصّر على إطلاق إبداعاتهم الفنية وطاقاتهم الكامنة، واستكشاف وإبراز وصقل قدراتهم في مختلف مجالات التصميم والفن التشكيلي، وذلك من خلال برامج فنية وورش متنوعة موزعة على فئتين عمريتين رئيستين وتشمل فنون الخط العربي والتصميم والتصوير والطباعة الفنية بأنواعها والتلوين والحرف اليدوية والرسم الحي والفن المعاصر والنقد الفني، مع فرصة الاستفادة من مرافق مركز تشكيل المتطورة في مجال الفنون.