مؤتمر الأورام ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنطلق غداً فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الأورام في أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، وسيركز على الذكاء الاصطناعي ودوره في مواصلة تحسين مخرجات القطاع الصحي والمضي به قدماً.

وسيشهد المؤتمر على مدار يومين في فندق جميرا في أبراج الاتحاد، مشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين في القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم الذين سيبحثون أحدث الأساليب البحثية المتبعة لعلاج السرطان وأبرز التقنيات المستخدمة فيه وآليات تصميم الرحلة العلاجية وفقاً لاحتياجات المريض وحالته الصحية.

ويستعرض المؤتمر نتائج عدد من الأبحاث الرائدة في مجالات فحص وتشخيص السرطان والكشف المبكر عنه، إضافة إلى الأساليب العلاجية الجديدة والعلاج الموجه للسرطان والتطورات التي شهدها علاج هذا المرض. من المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 800 زائر هذا العام. وتشير الإحصاءات أن السرطان تسبب في وفاة 10 ملايين شخص حول العالم في عام 2018 حتى الآن.

وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ويُعد سرطان الرئة والثدي والقولون من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الجنسين. وعلى المستوى العالمي، يتسبب السرطان بوفاة واحدة من بين كل 6 وفيات، أما في دولة الإمارات، فيتم تشخيص أكثر من 4500 حالة إصابة بالسرطان سنوياً، بمعدل 1