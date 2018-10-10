اتفاقية شراكة في دبي لتمويل المدن الخضراء الذكية

المصدر: دبي - البيان

وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (‏WGEO‏) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (‏GGGI‏) اتفاقية شراكة في دبي ‏لتسريع فرص الاستثمارات الخضراء في مشاريع المدن الذكية القابلة للتمويل.

وتتيح هذه المبادرة المشتركة لمشاريع المدن الخضراء الذكية والبنية التحتية المستدامة الوصول إلى المنح والاستثمارات من خلال ‏الصندوق الائتماني التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسيتولى المعهد العالمي للنمو الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة تطوير 60 مشروعاً قابلاً للتمويل من مشاريع المدن الخضراء الذكية في إطار هذه المبادرة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتتمتع كافة المشاريع التي تتضمنها المبادرة بدعمٍ صريح من جانب الحكومات المضيفة، إضافةً إلى تقديم ميزات تنافسية للمستثمرين المهتمين.

يأتي المشروع الجديد تأكيداً لالتزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمعهد العالمي للنمو الأخضر بدعم جهود الانتقال ‏للاقتصاد الأخضر، وسيكون بمثابة منصة لاختيار وتمويل وتطوير مشاريع طويلة الأجل وواسعة التأثير ويمكن تأمين التمويل المصرفي لها.

وإدراكاً من الطرفين بأن البشر هم محور التنمية المستدامة، تهدف هذه الشراكة إلى ‏المساهمة في خلق عالم مُنصف ويسع الجميع.