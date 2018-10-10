شرطة رأس الخيمة تنظّم حملة للقضاء على الإزعاج بالأحياء السكنية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذ فريق الدوريات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة ميدانية توعوية تحت شعار «القضاء على الإزعاج في الأحياء السكنية».

والتي تأتي ضمن مبادرات الفريق في رصد الظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر، ومن تلك الظواهر السلبية إقدام فئة من الشباب على تشكيل مجموعات لممارسة هواياتهم مثل لعب كرة القدم أو استخدام مركباتهم أو دراجاتهم النارية بشكل خاطئ يسبب إزعاجاً لقاطني هذه الأحياء السكنية وغيرها من المظاهر.

وقد قام الفريق الذي ترأسه النقيب راشد بلهون بالالتقاء بعدد من الشباب وتقديم النصح لهم من خلال تعريفهم بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالمحافظة على أمن واستقرار المجتمع والالتزام بالقانون.