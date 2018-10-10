مدينة دبي الطبية تطلق «صحتك النفسية ليست وصمة عار»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مدينة دبي الطبية، المنطقة الحرة المتخصصة بالرعاية الصحية في دبي، برنامجها «صحتك النفسية ليست وصمة عار» للتوعية بالصحة النفسية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر كل عام.

ويسلط البرنامج الضوء على معالجة القلق والاكتئاب وضغوط العمل والتنمر الإلكتروني من بين القضايا، ويهدف إلى رفع درجة الوعي للتخلص من وصمة العار، وتمكين المرضى المصابين إلى جانب تحسين الصحة العامة والرفاهية الصحية.

وتشمل الأنشطة المزمع تنظيمها أكثر من 80 جلسة استشارة مجانية للجمهور في مجال الصحة النفسية يقدمها شركاء مدينة دبي الطبية من المرافق المتخصصة بتقديم خدمات الصحة النفسية في المنطقة الحرة، إلى جانب التعاون مع جامعة أميتي في دبي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تشير الإحصاءات العالمية إلى أن نصف جميع الأمراض النفسية تبدأ في سن الرابعة عشرة، وثلاثة أرباع الحالات تبدأ في منتصف العشرينيات.

ومن جهته قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: تماشياً مع جهود حكومة دبي، تهدف مدينة دبي الطبية إلى خلق ثقافة يشعر فيها الناس بالأمان والراحة للحديث عن مشاكلهم النفسية.