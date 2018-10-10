ورشة عمل عن التوازن بين الجنسين

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ورشة عمل، أمس، بفندق أبراج الإمارات بدبي بالشراكة مع منظمة المرأة في الأمن الدولي، بحضور العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وخلال الورشة التي تستمر يومين، يتم تسليط الضوء على موضوع دور التوازن بين الجنسين في إنتاج آليات جديدة تقر بمبدأ المناصفة على صعيد القيادة وصناعة القرار في المؤسسات المحلية والدولية.

يأتي تنظيم المركز لهذه الورشة على هامش فعاليات مؤتمر الشباب واستدامة السلام الذي سينظمه المركز يوم الاثنين المقبل في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي. وتستهدف ورشة العمل تعزيز تجربة دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين وتبني المبادئ التي تدعم المرأة والنهوض بدورها القيادي في المجتمع الإماراتي على المستوى المحلي والدولي، ولعلّ من أبرز الجهود التي يتبناها مركز تريندز، هي تلك التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين لأهميته البالغة في بناء مجتمعات أكثر آمناً وسلاماً، ذلك أن تقليص الهوة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في برامج حفظ الأمن والسلام، يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول الأولى عالمياً من حيث تمكين المرأة في جميع المجالات الإنتاجية، ويكاد يكون هذا الأمر من المتطلبات الحيوية للواقع الدولي، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة دعم الأمن العالمي. وذكر الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس ومؤسس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تنظيم ورشة العمل يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الوطنية الاستراتيجية أهمها تمكين المرأة والشباب من إدراك الجانب العملياتي المتعلق باستدامة السلام. أبوظبي - البيان

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