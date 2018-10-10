«الوطني للأرصاد»: لا تسجيل لأي هزة أرضية في الدولة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد في بيان له أنه لم تسجل أي هزة أرضية في الدولة، وقال إنه سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز هزة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر «خفيفة جداً» شمال شرق بندر عباس جنوب إيران الساعة 08:59 مساء أمس حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وجدد المركز تأكيده عدم تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة المدارية في بحر العرب خلال الأيام الخمسة المقبلة، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيوافي الجميع بالمستجدات.

ودعا، في بيان له، الجمهور إلى متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، محذراً من تداول أي شائعات في هذا الصدد. وأوضح أن العاصفة المدارية تتمركز حالياً وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 13.2 درجة شمالاً، وخط طول 60.0 درجة شرقاً، مشيراً إلى أنها تبعد 760 كيلومتراً «شرق - جنوب شرق» عن صلالة.

وعلى بعد 660 كيلومتراً شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 8 كم/‏‏‏ س، وتتراوح سرعة الرياح حولها من 90 إلى 100 كم/‏‏‏ س وتصاحبها سحب ركامية ممطرة. وأفاد بأنه من المتوقع تحرك العاصفة باتجاه «غرب - شمال غرب» نحو السواحل العمانية واليمنية، وتعمقها خلال الساعات الـ24 المقبلة، مع تكهنات بأن تصل سرعة الرياح حول مركزها من 100 إلى 110 كم/‏‏‏س.