حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الصيني

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس لي لينغ بينغ قنصل عام جمهورية الصين الشعبية التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للقنصل الصيني التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية، مثنياً سموه على ما قامت به خلال فترة عملها في الدولة من توطيد العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.