حمدان بن محمد: إرسال أول رائدين إماراتيين للفضاء مرحلة جديدة في نهضة دولتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، أن أبناء الإمارات أثبتوا دائماً أنهم على قدر المسؤولية وأنهم قادرون على تحقيق الريادة في مختلف ميادين التطوير بمداد من العلم والمعرفة والقدرة على الابتكار وتبني الأفكار الخلّاقة والحلول المبدعة ليواصلوا إبهار العالم بالإصرار والعزيمة، فلا يعرف معهما أبناء هذا الوطن العظيم كلمة المستحيل، إذ لا يكتفون بالإنجازات المتحققة مهما كانت كبيرة، مستلهمين في ذلك رؤية القيادة الرشيدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول لدولتنا الحبيبة في شتى المجالات.

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حمدان بن محمد: أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الريادة في ميادين التطوير