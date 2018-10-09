شرطة دبي تعرض المنصة الذكية «إيفاد» عبر 28 زيارة ميدانية

المصدر: دبي - البيان

أجرت إدارة البعثات والاستقطاب، في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، نحو 28 زيارة ميدانية لأكثر من جهة حكومية ومحلية ومؤسسة تعليمية، بهدف عرض المنصة الذكية «إيفاد»، أول منصة ذكية على مستوى الدولة تُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين، وتسعى إلى توظيف التطبيقات الذكية لتفعيل عملية التواصل والمتابعة والتقييم للطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة.

وشملت الزيارات الميدانية التي أجرتها الإدارة كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية دبي، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية، كجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية بالشارقة، وكليات التقنية العليا، فضلاً عن جامعة زايد وغيرها من الجامعات.

وأوضح المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، أن برنامج «إيفاد» يهدف إلى خلق منصة تفاعلية شاملة لكل الطلبة المسجلين بالبرنامج، مشيراً إلى أن «إيفاد» تعتبر المنصة الحكومية الأولى التي تعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة.

ويهدف البرنامج إلى خلق حلقة وصل مباشرة ما بين الطلبة المبتعثين في مختلف دول الابتعاث، مع توفير قواعد بيانات ممنهجة وشاملة يسهل الوصول إليها، وتضمن المنصة الذكية التفاعل والتواصل البناء ما بين جهة الابتعاث والطلبة المبتعثين، وتمكن الطلبة المبتعثين وتعزز قدراتهم في مختلف المجالات والأنشطة الإبداعية والابتكارية والمجتمعية، وتساهم في اختصار الوقت والجهد وتوفير الموارد البشرية.

وأضاف البلوشي أن الزيارات الميدانية التي أجرتها إدارة البعثات والاستقطاب تهدف إلى تفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات التعليمية، وذلك بغرض الوصول إلى منصة متكاملة تجسد الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات المتمثلة في خلق بيئة سعيدة ومبتكرة قادرة على التميز والريادة في مختلف المجالات الطلابية.

ويتضمن برنامج «إيفاد» خدمات ذكية سيتم تطويرها إلى تطبيق ذكي، كما يحتوي على أكثر من 66 خدمة موزعة ما بين خدمات تعليمية، وإدارية، ومالية، وتسويقية وخدمات التواصل والاتصال.