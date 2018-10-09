مناقشة التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر بمهرجان في السودان

المصدر: الخرطوم - وام

اختتمت فعاليات «المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية 2018» التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات الاتحادية في السودان، وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية في العاصمة الخرطوم واستمرت خمسة أيام بمشاركة محلية وعربية واسعة.

وناقشت الندوة العلمية المقامة خلال المهرجان 14 ورقة علمية في إطار تحقيق التنمية المستدامة للتمور السودانية، بينها ورقة عن دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بصفتها تجربة إماراتية ساهمت في تطوير قطاع نخيل التمر بالعالم. وأوصت بعقد المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية خلال الفترة 17-21 سبتمبر 2019، وإنشاء مخازن مبردة للتمور في مناطق الإنتاج بسعة أربعة آلاف طن.

من جهته، أكد حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان حرص دولة الإمارات على النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي بشكل عام ودعم وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور السودانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة

يذكر أن المهرجان - الذي أقيم في قاعة الصداقة بالخرطوم - ضم حوالي 150جناحا مثلت خمس دول عربية هي الإمارات ومصر والأردن والسعودية والسودان، وشارك فيه عدد من مزارعي النخيل المثمرة والشركات المنتجة والوكلاء المحليين لمدخلات الإنتاج الخاصة بإنتاج وصناعة التمور وشركات التعبئة والتغليف ومنتجي الأشتال وفسائل النسيج النخيلية بجانب مشاركة عدد من الولايات السودانية بمنتجاتها من شجرة النخيل.