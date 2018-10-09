ولي عهد رأس الخيمة يشهد إطلاق برنامج تحديث المباني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس حفل إطلاق برنامج تحديث المباني الذي أطلقته دائرة بلدية رأس الخيمة، ويهدف لإعادة تأهيل 3000 مبنى بحلول عام 2040، ضمن الركيزة الأساسية في استراتيجية الإمارة والتي أطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن البرنامج يهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20%، وتوليد 20% من الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن تطبيق استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يعتبر بمثابة محفز لزيادة قدرة التنافس الاقتصادي في الإمارة، حيث تُمثل المباني غالبية استهلاكنا للطاقة وجزء كبير من نسبة استهلاكنا للمياه.

توجيهات

وأشار الزعابي إلى أن البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لحكومة رأس الخيمة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في مبانيها، لافتاً إلى أن إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) التابعة لدائرة البلدية على أتم الاستعداد لمساندة كافة الجهات الحكومية في تنفيذ تدابير رفع كفاءة طاقة ومياه مبانيها والمرافق التابعة لها.

وأضاف: بدأنا فعلياً في تنفيذ أول مشروع للتحديث والذي يشمل مباني دائرة البلدية، وهناك بالفعل مجموعة من الفرص للمشاريع الواعدة مع عدة جهات حكومية خلال السنوات، جاء ذلك خلال ورشة عمل لأصحاب العلاقة والتي عقدت في فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر رأس الخيمة، أمس، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية والشركات التجارية الخاصة وشركات الخدمات البيئية وشركات خدمات الطاقة وممثلي وسائل الإعلام.