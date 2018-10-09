مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يتكون من «31» مادة ويهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان «مقرر اللجنة لهذا الاجتماع»، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض.

وقال سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم اليوم بحضور ممثلي دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الشارقة الصحية، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور ممثلي «الصحة».

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه وسعياً من الحكومة لتطوير أداء النظام الصحي في الدولة بفضل ما توفره الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، فقد بات من الواضح أن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح مرتبطاً بضرورة التحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الصحية.