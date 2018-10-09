تعاون بين «زايد الإنسانية» ومجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أمس، مذكرة تفاهم مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، بهدف وضع إطار للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود في ما يتعلق بدعم ومساندة أنشطة العمل الخيري لكلا الطرفين.

ووقع المذكرة كل من حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات التراكمية وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تفعيل أنشطة العمل الخيري، ذلك علاوة على الارتقاء بسوية التعاون في كل ما يتعلق بمستوى الخدمات الخيرية والإنسانية المقدمة.

وصرح حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «إن التعاون والتنسيق مع المجالس والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات هو أمر ضروري لتعزيز العمل الخيري والإنساني والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في الدولة».

ومن جانبها قالت مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان: إن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري، يحرص على تنسيق الجهود الخيرية في الإمارة.