مواصلات الإمارات توفّر 60 مركبة لـ«كهرباء الشارقة»

المصدر: دبي-البيان

أبرمت مواصلات الإمارات ممثّلة بمركز المواصلات الحكومية أحد مراكز الأعمال الاستثمارية التابعة للمؤسسة عقداً مع شركة زلال التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوفير 60 مركبة لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار التزام المركز بتقديم خدمات نقل وتأجير ذات مستوى عال من الجودة للمتعاملين الحكوميين لدعم أنشطتهم في مختلف إمارات الدولة، وذلك بموجب العقود المبرمة معهم.

وأكّد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية بمواصلات الإمارات، أن العقد المبرم رفع عدد الحافلات المتعاقد عليها مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى 388 مركبة، مؤكداً أن إبرام عقود إضافية مع الهيئة إنما يعكس الثقة التي تحظى بها منظومة خدمات النقل التي تقدمها مواصلات الإمارات من قبل شركائها الاستراتيجيين.