ورشة عمل في جامعة الشارقة لمواجهة صعوبات التعلّم

المصدر: الشارقة - البيان

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ورشة عمل لأعضاء الهيئة التدريسية تحت عنوان «التوجيه الاستراتيجي والخدمات لطلبة الجامعة الذين يعانون صعوبات في التعلم» بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم. قدم الورشة كل من: الدكتور جورج هاغرتي، رئيس كلية بيكون بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

والدكتورة أوكسانا هاغرتي، أستاذة علم النفس التربوي واللغوي وعضو هيئة تدريس في كلية بيكون، وهذه الورشة عبارة عن دورة استقصائية تمهيدية للدراسة والاستكشاف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية أنه من الصعب تمييز بعض أشكال صعوبات التعلم التي يعاني منها طلبة البكالوريوس.

حيث يتم إدراجهم تحت مسمى «الإعاقة الخفية» ويكون معدل ذكائهم من مستوى المتوسط إلى المستوى العالي، وهم طلبة يواجهون مشاكل مثل: صعوبات التعلم، أو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، أو التوحد عالي الأداء، وهم يعانون ويناضلون مع مرور الوقت من المحتوى التعليمي الذي غدى أكثر تطوراً، ومن المرجح أن ينسحب هؤلاء الطلبة بشكل متزايد من المشاركة الأكاديمية الكاملة والحياة الجامعية، وأضاف النائب الأكاديمي، أن الورشة تؤكد على أهمية التعرف على هؤلاء الطلبة ودعمهم استراتيجياً.