السماح بتسويق دواء «ميغاموكس» في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التعليق المؤقت لتسجيل واستيراد وتسويق دواء ميغاموكس، «Megamox - powder for suspenion»، بجميع تركيزاته، والمصنع من قبل شركة الجزيرة للصناعات الدوائية، وذلك بناء على نتائج التحليل الصادرة من مختبر الجودة النوعية والأبحاث والتي أكدت اجتياز المنتج لجميع الفحوصات اللازمة التي تثبت جودة ومأمونية المنتج للاستخدام.

وكانت الوزارة ودائرة الصحة في أبوظبي قررتا في أبريل الماضي تعليق تسجيل تشغيلات المنتج بجميع التراكيز المسجلة في الوزارة إلى أن يتم التحقق من جودة هذه المنتجات. ويشار إلى أن الدواء يستخدم كمضاد حيوي واسع المفعول.