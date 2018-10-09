مركز الفجيرة للإحصاء يناقش التعداد السجلي 2020

المصدر: الفجيرة - البيان

عقد مركز الفجيرة للإحصاء أمس اجتماعاً تنسيقياً للتعداد السجلي 2020 لإمارة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك على مستوى الدولة شارك فيه ممثلون لعدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وهي (وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بلدية الفجيرة، بلدية دبا الفجيرة، هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الموارد البشرية) تناول الاجتماع عرضاً تقديمياً من مركز الفجيرة للإحصاء به شرح مختصر عن التعداد السجلي وأهميته وأهدافه والمتغيرات المطلوب توفرها في السجلات الرئيسية الثلاثة لبناء قاعدة بيانات التعداد السجلي وهي (سجل المباني والمساكن، سجل الأفراد، سجل القوى العاملة) .