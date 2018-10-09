بلدية دبي تشجّع القطاع الخاص للاستثمار في الحدائق

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف محمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي، أن البلدية تحرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الحدائق التابعة لها، أسوة بالتجربة الناجحة في حديقة «دبي غاردن غلو».

لافتاً إلى أن هذا الأمر يترجم توجهات القيادة الرشيدة في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

جاء ذلك في تصريحات في معرض رده على سؤال «البيان» خلال افتتاح الحديقة المتوهجة «دبي غاردن غلو» في حديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدة، حيث تم إضافة الحديقة الفنية التي تم إعدادها عن طريق تدوير نحو 500 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق.

إضافة إلى 1000 قرص مدمج، حيث استغرق بناؤها 60 يوماً على يد 200 من أبرز الفنانين المحترفين في هذا المجال من مختلف أقطار العالم، ويعرض في الحديقة الفنية الجديدة مجموعة من المعروضات الفنية الجاذبة.

وقال المطيوعي: تعتبر دبي منارة للاقتصاد في المنطقة ويشهد قطاع السياحة في المدينة نمواً كبيراً كل عام، وتمثل حديقة «غاردن غلو» تجسيداً حقيقياً لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها، مؤكداً أن المشاريع الفريدة مثل هذه الحديقة تعد نموذجاً متميزاً للتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة.

وذلك باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى، والتي تتسم بعناصر الابتكار والإبداع، حيث تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسياح.

وأشار إلى أن «دبي غاردن غلو» خلال مواسمها الثلاثة الماضية استطاعت أن تكون واحداً من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي، وذلك من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف.

شعار

ويحمل الموضوع الرئيسي في الحديقة لهذا العام شعار «سفاري المتوهج»، والذي يضفي إثارة حقيقية على أجواء الحديقة مع الحيوانات المتوهجة في كل مكان، وتشتمل المعالم في الحديقة على الغابة السعيدة والأرنب الكبير والشجرة السعيدة وغيرها من المعالم المبهرة، إضافة إلى الأسماك الملونة والمنتشرة في جميع أرجاء الحديقة.

وتم تصميم أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة، والتي تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة، حيث تم تنفيذها على يد 150 فنانا موهوبا من جميع أنحاء العالم، باستخدام ما يقارب 5000 طن من الثلج، وتم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية.

إلى جانب منتزهات الفن والجليد والتوهج، سيتم في حديقة الديناصورات عرض أكثر من 100 ديناصور متحرك مع مجموعة من الإضافات المبتكرة. كما تتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادتها، فضلا عن وجود متحف الديناصورات، والذي يضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات، إضافة إلى عرض مرحلة انقراضها وكيفية انتهاء عصرها.

من جانبه قال عبد الرحمن فلكناز المدير التنفيذ لشركة فلك القابضة: إن دبي غاردن غلو هي نتيجة لرؤيتنا في تعزيز الاستدامة والمساهمة في إبراز جمال العالم لأجيالنا الشابة، وتفخر دبي بكونها واحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التزام دبي بتقديم عروض ترفيهية مبتكرة تركز على الأسرة بشكل مستمر.

وأضاف: يبلغ رسم الدخول إلى «دبي غاردن غلو» 65 درهماً، إضافة إلى رسوم دخول منفصلة تبلغ 45 درهماً للتمتع بمنتزه الجليد، حيث سيتم توفير زوارق خاصة للزوار لإبقائهم دافئين في درجة الحرارة المنخفضة في الداخل، وبالنسبة لدخول كبار السن فوق 60 عاماً وأصحاب الهمم للحديقة فهو مجاني.

موقع

تقع حديقة «دبي غاردن غلو» في البوابة رقم 6 من حديقة زعبيل، وتفتح أبوابها الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 12 ليلاً.