حملة لدعم الإقلاع عن التدخين

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر الخليج» بشأن التعاون في حملة مشتركة للإقلاع عن التدخين بهدف تقديم خدمات المشورة ودعم الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع باستخدام المنصات في المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة والحكومية.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ومن جانب شركة فايزر محمد فوزي مدير الخليج للأدوية المبتكرة، وذلك بحضور الدكتورة وداد الميدور مدير البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي.

وبين الدكتور حسين الرند أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات دعم الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع المختلفة.

وتطبيق سياسات منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة للحد من التعرض للتدخين السلبي. ولفت إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، خصصت مؤشراً وطنياً لمستوى انتشار منتجات التبغ، بهدف خفض نسبة انتشاره من 21.6% حسب إحصاءات 2010، إلى 15.7% عام 2021، كما أن الدولة مصدقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وأكد الدكتور حسين الرند: «أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص للحد من انتشار استخدام التبغ بكل صوره وأنواعه، وتوعية المجتمع بالأخطار الناتجة عن تعاطي التبغ وفقاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة».

وأشار إلى أن وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة التبغ تحشد طاقاتها للحد من انتشار استخدام التبغ بكل صوره وأنواعه وحماية الشباب من الوقوع في فخ البدء بالتدخين في سن مبكرة، كما أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات دعم الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع، وتطبيق سياسات منع التدخين في الأماكن العامة للحد من التعرض للتدخين السلبي.

وتولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع اهتماماً متزايداً للتشجيع على الإقلاع عن التدخين من خلال خطة التوسع في تقديم خدمات دعم الإقلاع عن التدخين، حيث تم زيادة عدد العيادات، وإصدار الدليل الإرشادي للعمل بعيادات الإقلاع عن التدخين، وتدريب وإعداد الكوادر الطبية والفنية اللازمة للعمل في مجال دعم الإقلاع عن التدخين، وتوفير الأدوية الحديثة اللازمة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.