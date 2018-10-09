«الشارقة للتخطيط العمراني».. رؤية مستقبلية لاستدامة التنمية وجودة الحياة

يعمل «مجلس الشارقة للتخطيط العمراني»، بالتعاون مع شركائه من مؤسسات وشركات وجهات حكومية وخاصة، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل التخطيط لمستقبل الإمارة العمراني، على أسس علمية، تستشرف توجهات النمو، وتحرص على أن يكون النمو إضافة جمالية للشارقة.

وعن أهمية دور مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، قال الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس المجلس:

«على مدار العقود الأربعة الماضية، وبقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نجحت الإمارة ضمن منظومة دولة الإمارات، في بناء هوية متفردة، جمعت بين الأصالة والتراث والحداثة والثقافة والعلم، هذه الهوية نراها واضحة في مختلف تفاصيل الإمارة، وحتى في مواطنيها وسكانها، وللحفاظ على إنجازاتنا وهويتنا والاستدامة المنشودة للتطور والتقدم في الإمارة، كانت التوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأسيس مجلس التخطيط العمراني، للعمل على الاستراتيجيات والخطط المتكاملة لشارقة المستقبل».

وتابع: في عام 2015، بلغ عدد سكان إمارة الشارقة نحو 1,4 مليون نسمة، بعد أن كان نحو 1,1 في عام 2012، بحسب بيانات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة. هذا النمو الذي يترجَم بالتمدد العمراني والتنوع الاقتصادي والتوسع الاجتماعي في الإمارة، التي تبلغ مساحتها نحو 2,590 كيلومتراً مربعاً، يشير إلى جاذبية الإمارة كوجهة للعيش». الشارقة - البيان