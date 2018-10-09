سفير الدولة في كولومبو يبحث العلاقات مع رئيس سريلانكا

المصدر: كولمبو - وام

استقبل الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقصر الرئاسي أحمد علي المعلا سفير دولة الإمارات لدى كولومبو.

ونقل السفير المعلا خلال اللقاء إلى الرئيس السريلانكي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية سريلانكا حيث أكد سفير الدولة حرص الإمارات وسعيها الجاد نحو تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.