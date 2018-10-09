دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تستعرض مشاريعها المستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أسرة مؤسسة التنمية الأسرية اجتماعها الدوري الثاني للعام 2018 الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيس بالمشرف أول من أمس، وتحدث خلالها عن دائرة تنمية المجتمع وتاريخ إنشائها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وتوجهاتها المستقبلية. وحول المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها مؤسسة التنمية الأسرية قال الخييلي:

إن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى خلال العام المقبل لتنفيذ مجموعة من المشاريع بما في ذلك رخصة الحياة الأسرية، وخدمة الرعاية المتكاملة للأسرة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتصال الأسري، وبرنامج العلاقة الوالدية الفعالة، فضلاً عن تطوير وتنفيذ مشروع إدارة موازنة الأسرة والتخطيط المالي، وغيرها من المشاريع والمبادرات.

وخلال اللقاء الذي حضره مدراء الدوائر والإدارات والمستشارين والخبراء وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية عبر الدكتور مغير الخييلي عن سعادته بلقاء موظفي المؤسسة ومشاركتهم اجتماعهم الدور كما تقدم لهم بالشكر الجزيل لما يبذلونه من جهود معطاءة في سيبل الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة في أبوظبي والارتقاء بمستوى رفاه الأسرة والمجتمع ككل.

مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو تعريف العاملين في المؤسسة بدائرة تنمية المجتمع ورؤيتها وغاياتها المنشودة، وكيف لنا أن نوحد جهودنا معاً بما يعود بالمنفعة على كافة شرائح المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي..