شرطة دبي تؤهل مدربين متخصصين لمكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دورة تدريبية خاصة بتأهيل المدربين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والمستشار إيهاب المنباوي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومقدم الشق الأول من الدورة.وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام إلى تأهيل مدربين متخصصين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك في إطار ورش العمل لذوي الاختصاص في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع «مكتب الأمم المتحدة».