مناقشة مستجدات استراتيجية «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مكتب الشارقة صديقة للطفل في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، حيث تعرف المشاركون خلال الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين 2019-2021.

حضر الاجتماع كلٌ من الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وعصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في اليونيسيف لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة.

واستعرضت الدكتورة حصة خلفان الغزال الخطط والمراحل التي مر بها مشروع «الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين».