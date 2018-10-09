حميد النعيمي: الإمارات بقيادة خليفة تعزّز الأمن الغذائي

المصدر: عجمان - وام

شاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من اهتمام لتمكين جميع مواطني ومقيمي الدولة من الحصول على غذاء صحي آمن ذي قيمة غذائية.

إضافة إلى ضمان تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة إمدادات الماء والغذاء وإدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير سياسات وتشريعات متوازنة وخطط طوارئ وأزمات فعالة والعمل على رفع الوعي المجتمعي.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت منذ تأسيسها وحتى الآن الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً لما له من تأثير إيجابي على مسيرتها التنموية، وتسعى لتطوير واعتماد استراتيجية للأمن الغذائي.

إضافة إلى بناء مخزون استراتيجي يغطي كل إمارات الدولة من خلال تطبيق استراتيجية تهدف إلى توفير احتياجات أفراد المجتمع من الغذاء بجانب تطوير منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة».

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي.

خطط

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على خطط وبرامج ومشاريع واستراتيجية ملف الأمن الغذائي المستقبلي خلال المرحلة المقبلة على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة. واستمع سموه من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري إلى شرح حول خطة وسياسة ومبادرات مكتب الأمن الغذائي المستقبلي والمشاريع التي سينفذها خلال المرحلة المقبلة.

والتي تخدم إمارات الدولة كافة وستسهم بشكل كبير وإيجابي في توفير الإمدادات الغذائية لجميع أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم الغذائية ضمن حياة فعالة وصحية. ومن جهتها قدمت معالي مريم المهيري نبذة حول أهم المبادرات التي سيتم تنفيذها وتعتمد على حلول ابتكارية في إنتاج الغذاء من خلال مناقشة حزمة من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن الغذائي المستقبلي مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت معاليها أهمية إيجاد وبناء مخزون معرفي يمكن الاعتماد عليه لوضع الاستراتيجيات المستقبلية .

حيث يمثل الأمن الغذائي تحدياً ضخماً لا يمكن تجاوزه إلا عبر التسلح بالبحث العلمي والتطوير والمعرفة الواسعة بمعطيات الوضع الراهن. وأوضحت أن توفير الغذاء الكافي يشكل تحدياً ملحاً ويتطلب تضافر الجهود المحلية بين القطاعات كافة حيث نعيش عصراً من الضغوط المتزايدة على إنتاج الغذاء.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال الاستثمار في قطاع استزراع الأحياء المائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وعدد من كبار المسؤولين.