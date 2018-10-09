«دبي للمستقبل» توقع مذكرات لدعم المرحلة الـ2 من «10X»

المصدر: دبي - البيان

أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية تضافر الجهود الوطنية وترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دبي وتبادل الخبرات وإثراء المعرفة لدى الكوادر للوصول إلى منظومة عمل متكاملة بما يتماشى مع أهداف ومخرجات استراتيجيات بناء مستقبل مدينة دبي.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مؤسسة دبي للمستقبل مذكرات تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ومكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية ودبي الذكية لدعم المرحلة الثانية من مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل من خلال آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل وتساهم في استدامة تنافسيتها وجعلها سباقة لغيرها من مدن العالم بعشر سنوات.

وقع الاتفاقيات خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، وهاني الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية.

وذلك بحضور الشيخة منى المعلا نائب الأمين العام في مكتب دبي للتنافسية، ويونس آل ناصر مساعد مدير عام مكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وعبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف بلهول أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تؤكد أهمية الشراكة والتعاون بين جميع الجهات للعمل معاً وفق آليات تكون خلاله أكثر قدرة ومرونة في التعامل مع طبيعة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية وتسهم في استدامة تنافسية دبي.

دفعة قوية

أوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، أن مذكرة التفاهم المشتركة مع مؤسسة دبي للمستقبل تعتبر دفعة قوية باتجاه تعزيز التكامل الحكومي وتوحيد وتوظيف الجهود المشتركة في خدمة التوجه الوطني نحو بناء نموذج رائد لمدن المستقبل.

مؤكداً الالتزام المستمر بتعزيز أطر التعاون الفعال مع الهيئات الحكومية لمواصلة الإنجازات السبّاقة التي تقودها دبي على صعيد الإبداع والابتكار والتميز في استشراف وصنع المستقبل، من أجل أن تحقق اليوم ما ستحققه المدن المتقدمة في العالم بعد 10 سنوات.

تقرير سنوي

يقدم مكتب دبي للتنافسية الدعم للفرق العاملة على المشاريع ويزودهم بالمعلومات المطلوبة لضمان تنفيذ المشاريع ونجاحها، إلى جانب إعداد تقرير سنوي عن تنافسية الـ 26 مشروعاً المعتمد من المرحلة الأولى.

حيث يتم جمع هذه المشاريع في تقرير واحد يقيس أثرها على مؤشرات التنافسية الدولية، وقد يحتوي على مؤشرات جديدة تقيس أثر المبادرات وذلك بصورة مشتركة بين مكتب دبي للتنافسية ومبادرة «دبي 10X»، على أن يتم إطلاق التقرير الأول حين جاهزيتها.

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية: «نسعى من خلال الاتفاقية إلى توحيد الجهود بما يتوافق مع استراتيجية حكومة دبي نحو تعزيز مرتبة الإمارة وتنافسيتها في المحافل الدولية.

، حيث سنعمل على استخدام منصة مؤشرات التنافسية التابعة إلى مكتب دبي للتنافسية كأداة لمتابعة أثر مبادرات دبي 10x والمشاريع التابعة لها داخل إمارة دبي عن طريق عمل المقارنات فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتبعة لمتابعة مدى التقدم المستهدف وتحقيق أفضل النتائج، إلى جانب إضافة محور خاص بمبادرة دبي 10x في منصة المؤشرات التابعة لمكتب دبي للتنافسية».

شراكة

بموجب هذه الشراكة ستقوم دبي الذكية كشريك استراتيجي بإثراء مبادرات 10X في المرحلتين الأولى والثانية (الحالية) عبر مؤسسة بيانات دبي.

حيث ستقوم بمنح مشاريع المرحلتين الوصول لبيانات دبي ودعمها تقنياً، كما ستضع دبي الذكية خبرات فرقها بمتناول فريق المشاريع المختلفة بإقامة ورشات تدريبية لهم، بالإضافة لتوفير منصات دبي الذكية المتنوعة لتكون حاضنة لتلبية احتياجات هذه المشاريع وبالتالي الاستفادة من الخدمات الذكية المشتركة، كما سيتم تخصيص قسم لبيانات مشروعات مبادرة دبي 10x على منصة دبي بالس لتسهيل طلب البيانات والحصول عليها.

ومن جهتها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن مبادرة 10X هي منصة تقديم حلول بحجم المستقبل منذ اليوم.

ولنكون قادرين على قراءة ما ستحتاجه الحياة في دبي خلال 10 سنوات من الآن، لا بد أن نوظف القدرات غير المسبوقة التي يوفرها تحليل البيانات التي تعتبر حجر الأساس لاتخاذ القرارات الذكية، ليس في الوقت الحالي فحسب ولكن عند التفكير بالتحديات التي قد ترافق أسلوب الحياة في دبي مستقبلاً، ومن هنا تبرز قيمة هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة دبي 10X وللعام الثاني على التوالي.

بدوره أوضح يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «لا يوجد تحوّل ذكي دون تسخير القدرات غير العادية التي يوفرها جمع البيانات وتحليلها وفتحها وتبادلها وهي التي اتفق العالم أن يسميها نفط المستقبل، ».

تبادل الخبرات

تقوم المرحلة الثانية من المبادرة على أساس تعزيز تعاون فرق «دبي 10X» في مختلف الجهات الحكومية في دبي عبر تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك هدفه تقديم وإطلاق مبادرات مشتركة فيما بينها تشمل جميع القطاعات الأساسية التي تمس جودة حياة الإنسان.

داعم استراتيجي

تلعب اللجنة العليا للتشريعات دوراً مهماً ومفصلياً كداعم استراتيجي وتشريعي لمبادرة «دبي 10X» منذ انطلاقتها، حيث يتطلب أي مشروع يتم اعتماده إطاراً تنظيمياً وتشريعات خاصة لتنفيذه، وتعمل اللجنة على مراجعة السياسات والتوصل إلى توصيات بتعديل أو إضافة تشريع جديد بحيث يسهل ذلك تنفيذ المشاريع بمجرد الموافقة عليها.