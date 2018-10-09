البواردي يبحث التعاون مع وزير الدفاع الأنغولي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه، بمقر الوزارة في أبوظبي أمس، سالفياتو دي كياندا وزير الدفاع الأنغولي بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع خلال اللقاء بوزير الدفاع الأنغولي، وأشاد بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية.

وناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين، وتبادلا الرأي ووجهات النظر بشأنها.