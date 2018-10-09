انطلاق مبادرة استراتيجيات الشيخ زايد في عجمان

المصدر: عجمان - وام

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، أطلقت الجمعية أمس في مبنى المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع في عجمان فعاليات مبادرة استراتيجيات الشيخ زايد، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الأخرى التي ستقام على مدى شهر أكتوبر الحالي في جميع المراكز الثقافية التابعة للوزارة في جميع إمارات الدولة.

حضر حفل الإطلاق العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة عجمان وعدد من المديرين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في عجمان وطلبة المدارس الحكومية والخاصة.

وألقى اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل كلمة مسجلة أعرب خلالها عن سعادته بالاجتماع في رحاب عام زايد الخير لنستذكر سيرته العطرة رحمه الله، ونستشف منها مبادئه وإنجازاته كمؤسس لدولتنا الغالية الإمارات العربية المتحدة، ونتعرف على رؤاه ونستخلص منها حكمته التي انعكست على أعماله وأفكاره واستراتيجيته والتي أنتجت دولة عصرية من طراز نادر سابقت العصور لتصل إلى التنمية الشاملة في فترة زمنية قياسية.

وأوضح أن جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل تؤكد أن شخصية الوالد المؤسس زايد طيب الله ثراه، شخصية فريدة في عطائه وأعماله الخيرة التي طالت البعيد قبل القريب وظهرت آثارها الإيجابية في تأسيس دولة عريقة وكبيرة وعظيمة بحضارتها وقوتها الناعمة حتي أحبها العالم كله من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه واكتسبت احترامه وتقديره على الدوام.

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي «إذا أردنا أن نلم بكل دقائق حياة الشيخ زايد العامرة وأن نتعرف إلى إنجازاته وآثار حكمته فسوف نحتاج إلى مجلدات وكتب لرصدها وتوثيقها وبيان فحواها ومحتواها».

وفي ختام كلمته دعا رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالد المؤسس بقدر ما قدم لأمته العربية والإسلامية وبقدر ما فاض خيره وزاد على شعبه والعالم أجمع.

ثم ألقى محمد الدرمكي عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة محاضرة تناول فيها أهم أهداف مبادرة استراتيجيات زايد.