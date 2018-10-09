49989 مراجعاً لمركز شرطة دبي الصحي

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المراجعين لمركز شرطة دبي الصحي العام الجاري 49989 مراجعاً، مقابل 89649 مراجعاً العام الماضي، في حين وصل عدد مراجعي العيادات الخارجية إلى 19992 العام الجاري، و35769 في العام 2017، وبلغ عدد مراجعي عيادة المؤسسات العقابية 13121 مراجعا خلال العام 2018، بينما بلغ العام الماضي 19736 مراجعا. وبلغ عدد مراجعي العيادات التخصصية 33618 مراجعا العام الحالي و70755 في العام الماضي وفي العيادات التخصصية الخارجية 1209 في العام الحالي و3107 في العام الماضي. جاء ذلك خلال تفقد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.